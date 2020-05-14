ترامب يهدد بقطع العلاقات مع الصين

2020/05/14 | 20:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بقطع كافة العلاقات مع الصين، مشيراً إلى أنه لا يرغب في التحدث مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في الوقت الحالي.وقال ترامب في لقاء على قناة "فوكس بزنس" الاميركية "لدي علاقة جيدة جدا مع الرئيس الصيني لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه".واعتبر أن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا خيّب أمله.ولدى سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، تملص عن الإجابة، لكنه قال: "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها.يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.وسبق أن اتهم ترامب الصين بإخفاء المعلومات المتعلقة بالفيروس، خاصة في بداية انتشاره، وأنها "لم تتحل بالشفافية"، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وتفشيه على مستوى العالم.

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