بالوثيقة..محكمة التمييز ترد الدعوى المقدمة من حكيم شاكر ضد اتحاد الكرة

2020/05/14 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم ، اليوم الخميس ، ان محكمة التمييز اصدرت قرارها برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة السابق.وذكر بيان للهيئة ، تلقت "كلكامش برس" ، نسخة منه ، انه "أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في تاريخ 11 / 3 / 2020 قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة ".واضافت " الذي سبق وان حصل على قرار من محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ قدره مليار و37 مليون دينار عراقي ، عن الاضرار التي لحقته من جراء فسخ عقده من الاتحاد بعد بطولة كاس الخليج التي اقيمت في السعودية".واوضحت "ووفقا لقرار المحكمة ،الاتحاد غير ملزم بدفع اي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر".

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