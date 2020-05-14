بالانفوغراف.. صحة الكرخ توضح تفاصيل الإصابات السبع بكورونا

2020/05/14 | 20:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنشرت دائرة صحة الكرخ في بغداد، مساء اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جانب الكرخ.وبحسب الموقف الذي حصلت عليه "كلكامش برس"، فإن عدد الاصابات الجديدة بكورونا بلغت 7 لهذا اليوم، وسجلت في مناطق: الدورة ابو دشير والميكانيك 4 اصابات، و3 اصابات في الاسكان، وتم تسجيل 10 حالات شفاء لهذا اليوم.ووفقاً للموقف فإن حالات الإصابة التراكمية بلغت 323 حالة، والوفيات 9، والشفاء التام 134، اما حالات الاشتباه فبلغت 7298.

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