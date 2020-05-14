2020/05/14 | 20:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..رفض وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، استئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.وقال مصدر في اتحاد السلة لـ /المعلومة/ عن “رئيس اتحاد اللة حسين العميدي، اجتماع خلال اليومين الماضيين مع ويزر الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل بحث النشاطات الرياضية في البلاد”.وأوضح أن “العميدي اقترح على الوزير استئناف الدوري الممتاز خلال الفترة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح عودة ممتاز السلة يصطدم برفض حكومي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح عودة ممتاز السلة يصطدم برفض حكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).