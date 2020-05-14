الاستقالة من الحزب لاترفع احد الى الفردوس! - خسرو ساية

2020/05/14 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خسرو_ساية الاستقالة على أساس الشعور بالظلم والحقانية، تعريف نفسك بأنك أكثر ماركسية وشيوعية، أو تعد نفسك أكثر صدقاً وإخلاصا للطبقة العاملة والشيوعية مقارنة بالباقين في الحزب، وحتى مدح نفسك بوصفك ذا اختلاف عميق وقديم وذا هدف وآمال اكبر...



ان هذا هو الوجه المشترك الذي نجده في نماذج الانشقاق التي جرت في الحزب الشيوعي العمالي.



ولكن تبين ان مجمل الأحكام تلك لا تتعدى مساع لصياغة محفل جديد، وبعدها ترك حزب مخطئ وفاش ......





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