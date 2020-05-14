2020/05/14 | 20:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_الشعب_الفلسطيني في الذكرى الـ 72 للنكبة..حزب الشعب يدعو لاعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة كافة المخاطر والتحديات وإفشال مخططات الضمقال حزب الشعب الفلسطيني ان ترابط نضال الشعب الفلسطيني وتعزيز وحدته وصموده، واعتماد إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وتفعيل مقاومة الاحتلال ومقاطعته، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، كفيلة في إفشال المؤامرات التي يتعرض ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان لحزب الشعب الفلسطيني- بالذكرى ال 72 للنكبة.. - حزب الشعب الفلسطيني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان لحزب الشعب الفلسطيني- بالذكرى ال 72 للنكبة.. - حزب الشعب الفلسطيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).