بالصور.. شاب ينتحر بتعليق نفسه في أشهر شوارع السليمانية

2020/05/14 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم شاب من مدينة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، على الانتحار شنقا وسط أشهر شوارع المدينة.

الحادث وقع بعد ظهر الخميس، عندما قام شاب بتعليق نفسه بواسطة حبل ببرج للكهرباء في شارع سالم وسط السليمانية الذي يعد اشهر شوارع المدينة.

يذكر ان البرج يقع بين منزل رئيس المجلس الاعلى للاتحاد الوطني الكوردستاني كوسرت رسول علي ونادي المهندسين في السليمانية.

ولم تصدر اية جهة امنية بالمدينة اي تصريح حول الحادث لغاية اعداد هذا الخبر.

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