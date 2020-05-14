بالوثيقة.. محكمة التمييز ترد دعوى حكيم شاكر بالزام الاتحاد دفع مليار و37 مليون دينار

2020/05/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، بتاريخ 11 / 3 / 2020، قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة.

وسبق لحكيم شاكر ان حصل على قرار من محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ قدره مليار و37 مليون دينار عراقي، عن الاضرار التي لحقت به من جراء فسخ عقده من الاتحاد بعد بطولة كاس الخليج التي اقيمت في السعودية.

ووفقا لقرار المحكمة، فإن الاتحاد غير ملزم بدفع اي تعويض مالي للمدرب حكيم شاكر.

بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا المستجد، خلال الفحوص الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق في الملعب التدريبي.

تأتي هذه الإصابات عقب قيام الأندية التركية باستئناف تدريبا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، صعوبة العمل في ميدان الشباب والرياضة، في ظل مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الاعلامي لدرجال، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير الشباب والري

بغداد اليوم/ متابعة

نجا نجم وسط توتنهام والمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، ديلي آلي من إصابات خطيرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن الأربعاء.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن "ديلي آلي كان معزولا في منزله مع ش

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