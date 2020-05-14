الكشف عن زيارة للأسدي التقى خلالها ممثل المرجعية بشأن خروج ألوية العتبات من الحشد

2020/05/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر مطلع، تفاصيل زيارة أجراها أحمد الأسدي المتحدث باسم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري...





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