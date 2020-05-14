عضو ببرلمان الإقليم يرجح التوقيع على اتفاقية جديدة بين بغداد واربيل بشأن النفط والرواتب بعد العيد

2020/05/14 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-أربيل

رجح عضو برلمان اقليم كردستان، عثمان كريم، الخميس (14 أيار 2020) أن يكون التوقيع على الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، بشأن تسليم رواتب الموظفين، بعد عيد الفطر المقبل.

وقال كريم، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حكومة إقليم كردستان، ليس لديها المزيد من الحلول سوى انتظار الاتفاق مع بغداد، والذي ربما يتم توقيعه بعد عيد الفطر والقاضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل من النفط، مقابل إرسال بغداد لرواتب الموظفين والبيشمركة كاملة".

واشار الى ان "العائدات الاقتصادية في الاقليم تلاشت بشكل كبير، ما بين انخفاض اسعار النفط، وانعدام القطاع السياحي، وإجراءات العزل التي ساهمت بتفشي البطالة".

وأضاف، أن "الموظفين يطالبون بتسليم رواتبهم، وهذا حق مشروع، حكومة الاقليم عاجزة عن إيجاد البدائل ولا يمكنها المجازفة باللجوء للاقتراض، لأن ذلك سيثقل كاهلها فهي ما تزال مديونة للشركات النفطية، وأي ديون إضافية ستكون نتائجها عكسية".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الحلول، يجري العمل عليها، من بينها تقليل النفقات، وتقليل رواتب الدرجات العليا، من الوزراء والقادة والوكلاء والمدراء، ورؤساء الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي، وتسهيل عملية الاستثمار".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، كشف الإثنين (11 أيار 2020) عن اتفاق جديد بين حكومة اقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، بانتظار موافقة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وقال فقي في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "لدى رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، خطة لحل الخلافات مع اقليم كردستان، ونعتقد ان أغلب المشاكل في طريقها للحل والتوصل لاتفاقية شاملة".

وأضاف، أنه "خلال الأيام الماضية التي تولي فيها الكاظمي رئاسة الوزراء، شاهدناه يتحرك في الشارع، وهذا أمر مهم ونتوقع منه زيارة قريبة لإقليم كردستان للاتفاق على حل جميع المشاكل والقضايا العالقة".

وبين، أن "الاتفاقية الجديدة بين أربيل وبغداد، يجري الاعداد لها، وهي بانتظار موافقة رئيس الوزراء الاتحادي، وتتضمن تسليم 250 الف برميل من النفط مقابل إرسال المستحقات المالية".

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