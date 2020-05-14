“كمامة” ترصد فيروس كورونا.. وتضيء فورا

2020/05/14 | 20:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في تطور هو الأول من نوعه، يعمل فريق من العلماء في جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حاليا على تصميم وإنتاج قناع طبي “كمامة” يمكنه رصد الإصابة بفيروس كورونا الذي يروع العام.ووفق لتقرير نشره موقعا “إنترستنغ إنجنيرينغ” و”بيزنس إنسايدر” فإن العلماء يسعون للاستفادة من تجارب مماثلة بشأن أقنعة استخدمت سابقا لرصد فيروسات مثل إيبولا وزيكا.[…]

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