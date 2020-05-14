كورونا يعري التفاوت الطبقي في الولايات المتحدة

2020/05/14 | 20:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إن اللحم في الولايات المتحدة بات في متناول الطبقة ذات الدخل المرتفع وحدها.وقالت الوكالة إن الفضاءات التجارية العادية المخصصة لبيع المواد الغذائية باتت تشكو من فقدان اللحوم، على عكس نقاط البيع الفاخرة، حيث يتم شراء المنتجات بشكل رئيسي من قبل ذوي الدخل المرتفع.وأوضحت أن معدلات البطالة تشهد ارتفاعا ما […]

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