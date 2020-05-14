تعرف على قائمة أغنى نجوم الدوري الإنجليزي لعام 2020

2020/05/14 | 20:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “Sunday Times” عن قائمة أغنى الرياضيين في عام 2020 في إنجلترا والتي سيطر عليها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي.وبحسب الصحيفة “تواجد في القائمة 14 لاعبًا يشاركون هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي، تصدرهم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، بول بوجبا، بثروة تبلغ 50 مليون جنيه إسترليني”.وشهدت

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