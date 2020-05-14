الداخلية تعيّن قائداً جديداً لشرطة ذي قار

2020/05/14 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عينت وزارة الداخلية العراقية يوم الخميس قائداً جديداً لشرطة محافظة ذي قار التي شهدت أعمال عنف دامية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في الأشهر الماضية.

وجاء في وثيقة صادرة عن الداخلية وموقع باسم الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة بالوكالة، أنه استناداً إلى أمر وزاري فقد تقرر نقل العميد ناصر لطيف جميل ناصر من منصب مدير مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت إلى ملاك وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وحسب تنسيبها.

وتقرر أيضاً، وفق الوثيقة، تسمية العميد حازم محمد عبد الرزاق عودة بمنصب مدير مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشآت.

وتضمنت الوثيقة تنفذ القرار بتاريخ صدوره اليوم الخميس.

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