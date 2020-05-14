الأزمة النيابية تطالب الكاظمي بإجراءات حازمة تجاه مخالفي الوقاية الصحية

2020/05/14 | 20:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت خلية الازمة النيابية، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات أكثر حزماً تجاه المخالفين لتعليمات الوقاية الصحية.

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