الكاظمي..رجل الدولة..وبريق المخابرات !!

2020/05/14 | 20:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب أن تتقلد مهام رئاسة الوزراء في العراق ، شخصية على مستوى رفيع، مثل السيد مصطفى الكاظمي، يجعل الرجل نفسه أمام أنظار الجميع، على أنه صاحب التجربة الأكثر عمقا ، والأكثر قدرة على إيجاد حلول لأزمات البلد، بالرغم من أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلة الوطأة وصعبة ومعقدة، وقد وصفتها بمقال ، قبل أن […]

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