بسبب كورونا… «فيفا» تلغي حفل جوائز الأفضل هذا العام

2020/05/14 | 20:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل (The Best) هذا العام، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانيّة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «قرر تعليق إقامة حفل إعطاء…

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