الترند العراقي غاضباً:حاكموا من يعذب المتظاهرين،،”اعتقالات واغتصاب للمثول عبرة” وحديث عن مؤامرة لأيقاع حكومة الكاظمي في ورطة!

2020/05/14 | 20:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: غرد الالاف على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، في ضجة تناقلتها مجموعات من الناشطين في ساحة التحرير، بعد اعتقال ثلاثة شباب وتعذيبهم، وحتى اغتصابهم، بحسب ناشطين.ويقول مجموعة من المتابعين لحركة المتظاهرين، ان “ثلاثة من المحتجين كانو يستقلون سيارة أجرة من منطقة الغزالية غربي بغداد، وصلوا الى ساحة الخلاني قبل ان […]

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