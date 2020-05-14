ذي قار تجدد التعاقد مع محاضري التربية المجانيين

2020/05/14 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ حيدر المشرف/..قررت ادارة محافظة ذي قار اعادة العمل بالتعاقد مع المحاضرين المجانيين في مديرية تربية المحافظة لاتاحة الفرصة امامهم بالحصول على فرصة عمل ضمن اختصاصاتهم .وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة) نسخة منه ان ” ادارة المحافظة اصدرت كتابا الى مديرية التربية يتضمن اعادة العمل بالتعاقد مع المحاضرين […]

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