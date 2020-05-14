نائب يعلن إطلاق وزارة المالية رواتب 30 ألف موظف من ابناء البصرة

2020/05/14 | 20:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، مساء اليوم الخميس، عن موافقة وزارة المالية على تخويل المحافظة بصرف رواتب 30 ألف موظف، من الموارد المالية للمحافظة دون انتظار اقرار الموازنة الاتحادية 2020.وقال عواد في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "عدة مراجعات اجريت لدائرة الموازنة في وزارة المالية لغرض صرف رواتب الموظفين ضمن الـ30 ألف فرصة عمل، والتي يتم تخصيصها من الموارد الذاتية للمحافظة بحسب معنيين في الوزارة".وتابع "بعد تلك المراجعات مع المالية استصدرنا كتاباً الى دائرة الموازنة لغرض الحصول على التخويل بصورة رسمية للصرف دون انتظار اقرار الموازنة وحصلنا على هامش من الوزارة بالتخويل وصدر الكتاب اليوم لمنح المحافظة حق الصرف من الموارد الذاتية للمحافظة".وطالب عواد في ختام بيانه "محافظ البصرة بالاسراع بتهيئة الاموال اللازمة لغرض توزيعها قبل حلول العيد".

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