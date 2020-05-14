2020/05/14 | 20:44 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصابة مواطنين اثنين في ديالى بجروح اثر سقوط قنابر هاون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 20:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة مواطنين اثنين في ديالى بجروح اثر سقوط قنابر هاون) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة مواطنين اثنين في ديالى بجروح اثر سقوط قنابر هاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).