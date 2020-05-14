عواد يعلن إطلاق وزارة المالية رواتب 30 ألف موظف من ابناء البصرة

2020/05/14 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، مساء اليوم الخميس، عن موافقة وزارة المالية على تخويل المحافظة بصرف رواتب 30 ألف موظف، من الموارد المالية للمحافظة دون انتظار اقرار الموازنة الاتحادية 2020.وقال عواد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عدة مراجعات اجريت لدائرة الموازنة في وزارة المالية لغرض صرف […]

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