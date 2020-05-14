شاهد،،بنغلادش تتجاوز العراق في إجراءات عزل كورونا

2020/05/14 | 20:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وكالة الانباء الفرنسية، اليوم الخميس، تقريراً مصوراً يوثق انجاز السلطات في بنغلادش أكبر مستشفى مؤقت في البلاد لعزل مصابي فيروس كورونا.

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