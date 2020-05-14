التخطيط تعلن تحويل منحة الطوارئ الى المركزي وتكشف الجهة المسؤولة عن تأخيرها

2020/05/14 | 20:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة لتخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الخميس (14 آيار 2020)، عن تحويل ملف منحة الطوارئ الى البنك المركزي، فيما كشف عن الجهة المسؤولة عن تأخير صرفها.

وقال عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ملف منحة الطوارئ حول بكل تفاصيله الى البنك المركزي بعد انتهاء اجراءات وزارتي العمل التخطيط".وأضاف، أن "البنك المركزي من خلال شركات الصيرفة سيقوم بدفع المنحة للمستفيدين"، مبينا أن "سبب التأخير يعود للبنك المركزي ولايمكن معرفة اذا كان السبب فني او عدم وجود سيولة او بسبب تغيير الحكومة".

وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي كشف، الاربعاء (14 آيار 2020)، تفاصيل تخص منحة الطوارئ والمواطنين المستفيدين منها، فيما كشف عن تقديم 11 مليون شخص عليها.

وقال الركابي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "موضوع منحة الطوارئ اجراء حكومي قامت به الحكومة السابقة، ومن جانب المساعدة لابناء شعبنا من حظر التجوال الذي استمر لمدة شهر"، مبينا أن "11 مليون مواطن قدموا على منحة الطوارئ ووزارة العمل كانت جزء من فريق عمل، وتم تقاطع البيانات في وزارة العمل وتزويد الخلية بهذه القوائم وتم استبعاد اي شخص يستلم راتبا حتى لو كان راتب رعاية".

وأضاف وزير العمل، أن "الاجراءات تم استكمالها تماما والملف تحول الى هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء والبنك المركزي وشركات الدفع الالكتروني التي تتولى عملية الدفع، وهناك امور تقنية وفنية تخص وزارة المالية، واعتقد خلال الايام القليلة المقبلة سيتم توزيع المنح على العوائل المستفيدة".وبشأن مقدار المنحة، أكد الركابي، أن "المبلغ لم تغيره الحكومة الجديدة، وسيدفع الشهر الاول 300 الف دينار لكل عائلة مستفيدة من منحة الطوارئ، حيث تم شمول 900 الف شخص بها"، مبينا أن "العائلة المتكونة من أكثر من شخص وقدموا على المنحة وذكروا رقم هاتف واحد لم يشمل جميعهم بل شخص واحد فقط لتكرار الرقم".

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