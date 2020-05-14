غارة تركية جديدة تستهدف المعارضة في شمال العراق

2020/05/14 | 20:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةافاد جهاز الاستخبارات التركي، اليوم الخميس، بتنفيذ غارة جوية في قضاء مخمور، شمالي العراق، استهدفت أحد عناصر المعارضة التركية.وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن "جهاز الاستخبارات التركي تمكن من قتل غالية بكر، التي تحمل الاسم الحركي بريوان صاريا، خلال عملية أطلقها بعد أن استطاع تحديد مكان تواجدها".واضافت أن "جهاز الاستخبارت أطلق عملية في 15 نيسان، في تلة مشتنور في جبال قراقوتشاق أسفرت عن تحييد مكنا غالية بكر، اليوم الخميس".وأوضحت أن "غالية انضمت إلى صفوف بي كا كا من سوريا، ونشطت كمسؤولة معارضة في سوريا والعراق".

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