2020/05/14 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمامي شكرا لكل الحاضرين الذين لبوا الدعوة لمواكبة هذه الندوة؛ شكرا لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي بادر بالدعوة؛ تحية لروح صديقنا ورفيقنا الفقيد شكري بلعيد في هذه الذكرى الأليمة، ذكرى اغتياله يوم 6 فيفري 2013.



وبعد يومين من فاجعتنا تلك فجعنا في الثورة نفسها (8 فيفري 2013)، ذلك اليوم الذي يمثل لحظة قصوى وحاسمة في مسار الثورة التونسية وهي لحظة تاريخية فاصلة بين أفقين محتملين إما انتصار الثورة واندح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليسار والثورة، نحو الخروج من الزاوية: (مداخلة في ندوة مفتوحة نظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس) يوم 6 فيفري 2020) - محمد عمامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليسار والثورة، نحو الخروج من الزاوية: (مداخلة في ندوة مفتوحة نظمها حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس) يوم 6 فيفري 2020) - محمد عمامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).