قائممقام بعقوبة يكشف اسباب الهجرة من الريف الى المدينة

2020/05/14 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن اول تقرير عن هجرة الريف الى المدينة داخل المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “هجرة الاهالي من الريف صوب المدن الرئيسية في ديالى ومنها بعقوبة برزت بشكل لافت بعد 2003 بسبب عوامل متداخلها ابرزها الاوضاع الامنية المتدهورة وانهيار ملف الزراعة […]

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