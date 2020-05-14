البصرة تحصل على موافقة المالية لصرف رواتب لـ 30 الف مستفيد من فرص العمل

2020/05/14 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الخميس، عن الحصول على موافقة وزارة المالية على تخويل المحافظة بصرف رواتب المستفيدين من الـ 30 ألف فرصة عمل، من الموارد المالية للمحافظة دون انتظار اقرار الموازنة الاتحادية 2020.وقال عواد في بيان صحفي تلقته /المعلومة/، ان “عدة مراجعات اجريت لدائرة الموازنة في وزارة المالية […]

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