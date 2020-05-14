تعديلات في إجراءات الحظر خلال عيد الفطر في سوريا

2020/05/14 | 20:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة السوريّة اليوم الخميس سلسلة من القرارات المتعلقة بحظر التجوّل في البلاد خلال الفترة القادمة، والمتضمنة لفترة عيد الفطر.وأكد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس #كورونا، استمرار حظر التجول الليلي المفروض، خلال فترة…

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