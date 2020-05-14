التخطيط تعلن تحويل منحة الطوارئ الى المركزي وتكشف سبب تأخر إطلاقها

2020/05/14 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن المتحدث الرسمي لوزارة لتخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الخميس، عن تحويل ملف منحة الطوارئ الى البنك المركزي، فيما كشف عن الجهة المسؤولة عن تأخير صرفها.وقال عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن “ملف منحة الطوارئ حول بكل تفاصيله الى البنك المركزي بعد انتهاء اجراءات وزارتي العمل التخطيط”.وأضاف، أن “البنك […]

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