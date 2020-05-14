الرئيس المصري يوجه رسالة للكاظمي ويدعوه لزيارة مصر

2020/05/14 | 20:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما دعاه الى زيارة جمهورية مصر.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي، استقبل السفير المصري في بغداد، علاء موسى”، لافتا الى ان “السفير المصري نقل الى الكاظمي رسالة خطية […]

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