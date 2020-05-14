مدير منظمة التجارة يتنحى قبل عام من انتهاء مدته

2020/05/14 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الخميس، إنه سيتنحى عن المنصب في نهاية آب، قبل عام من الموعد المقرر، مضيفا أن قراره الشخصي ينسجم أيضا مع مصالح المنظمة.

ترأس أزيفيدو (62 عاما) المنظمة التي مقرها جنيف منذ 2013 ويشغل المنصب لفترة ثانية كان من المقرر أن تنتهي في نهاية آب 2021.

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