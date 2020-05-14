2020/05/14 | 21:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قضت محكمة التمييز الاتحادية، برد استئناف المدرب الأسبق للمنتخب العراقي حكيم شاكر ضد اتحاد كرة القدم بعد مطالبته بتعويض جراء فسخ عقده.وذكرت المحكمة في بيان تابعته “يس عراق”، “تعلن محكمة التمييز الاتحادية قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة”.واضاف البيان ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: نهاية “معارك القضاء” بين حكيم شاكر والاتحاد الكروي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: نهاية “معارك القضاء” بين حكيم شاكر والاتحاد الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).