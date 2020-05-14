صحة البصرة تكشف تفاصيل الاصابات الـ33 الجديدة بكورونا

2020/05/14 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت صحة البصرة، مساء اليوم الخميس، ان الاصابات المسجلة بفايروس كورونا لهذا اليوم بلغت 33 اصابة مؤكدة توزعت ما بين الاقضية والنواحي ومركز المحافظة، يقابلها 14 حالة شفاء.وبحسب الموقف الوبائي الصادر عن الدائرة، فإن الاصابات في مركز المحافظة توزعت بين تسع اصابات في حي الحسين، واصابة واحدة في الجمعيات، واصابتين في ياسين خريبط، واصابة واحدة في حي الشرطة، واصابة واحدة بمنطقة الجبيلة.واضافت ان قضاء ابو الخصيب سجل اربع اصابات ثلاثة منها في منطقة العوجة.واوضحت الدائرة ان قضاء الدير شهد سبع اصابات خمس منها في الشرامخة وواحدة في الشافي وواحدة في شيفية.وتابعت بأن قضاء شط العرب سجل ثلاث اصابات توزعت في الصالحية والجزيرة واصابة واحدة في القبلة، واصابتان بمنطقة الجزائر، واصابة بمنطقة النهيرات الشمالية بقضاء القرنة والمدينة سجلت اصابة واحدة في منطقة بني منصور والهارثة اصابة واحدة بمنطقة الكرمة.

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