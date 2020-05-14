2020/05/14 | 21:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافادت خلية الاعلام الامني، مساء اليوم الخميس، بإصابة اثنين من المواطنين في ناحية العبارة بمحافظة ديالى، بجروح نتيجة سقوط قنابر هاون.وقالت الخلية في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "قنابر هاون سقطت في منطقة الزهرة بناحية العبارة بمحافظة ديالى ما ادى الى جرح اثنين من المدنيين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".ولم تكشف خلية الاعلام الامني مزيدا من التفاصيل.وتشهد عدة من مناطق في محافظة ديالى في الاونة الاخيرة، تزايداً في هجمات تنظيم داعش الارهابي، راح ضحيتها العشرات من المدنيين والعناصر الامنية.

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