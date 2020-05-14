أربيل توضح قضية

2020/05/14 | 21:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت محافظة اربيل ان على الفاسدين ان يعلموا ان تلفيق التهم والاكاذيب لم تعد تجدي وسيواجهون باجراءات قانونية شديدة، مشيرة الى انها قدمت الوثائق والادلة على قيام المدعو "هيرش طيار" بالاستيلاء على المال والملك العام الى المحاكم.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل انه بعد وصول شكاوى من العديد من المواطنين في مدينة اربيل بشأن شخص يدعى "هيرش طيار" قام بالاستيلاء على اراضيهم وعدم سماحه لهم باستخدامها لاقامة عدد من المعامل التي تم تخصيصها لهم، قام محافظ اربيل بتكليف رئاسة البلدية لمتابعة الموضوع.

واضاف انه تبين ان المدعو "هيرش طيار" قام عام 2003 بتسلم 66000 متر مربع من هذا المكان بصيغة عقد انتهى عام 2013، ولم يكتف بذلك بل قام بالتجاوز على مساحة 111900 متر مربع وتجاوز ايضا على الشارع العام بطول 330 مترا وعرض 40 مترا وكذلك شارع اخر بطول 200 مترا وعرض 25 مترا.

واشار الى ان محافظ اربيل بحضور الجهات المعنية قام باستدعائه ليقوم برفع تلك التجاوزارت، "الا انه وبعد استمراره في الاصرار على احتلال الملك والمال العام تم ابلاغه من قبل المحافظ بانه سيواجه المحاكم ويتوجب عليه الخضوع للقانون، اذ انتهى زمن العنتريات وانتهاك القانون ولن يتم القبول بالفساد من اي شخص، قام بالكتابة بلغة التشهير وتلفيق التهم وقامت بعض المواقع والصفحات الحاقدة المعادية للاصلاح بنشر كتاباته".

واضاف ان "على الفاسدين ان يعلموا ان تلفيق التهم والاكاذيب لم تعد تجدي وسيواجهون باجراءات قانونية شديدة وعلى الرغم من ان اهالي اربيل يعرفون ماضيهم المزري والمليء بالقذارة واكل السحت والمال الحرام، الا انه مع ذلك لم يمنع من نشر توضيح عن هذه الحقيقة".

واشار البيان في ملاحظة اخيرة الى ان المحافظة تمتلك جميع الوثائق والادلة على الفساد والتجاوزات التي تم تسليمها للقضاء.

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