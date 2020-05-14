2020/05/14 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر امني، الخميس، بتكليف العقيد حاتم حازم بمنصب مدير استخبارات ذي قار.

وقال المصدر لـ (...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: الداخلية تكلف العقيد حاتم حازم بمنصب مدير استخبارات ذي قار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: الداخلية تكلف العقيد حاتم حازم بمنصب مدير استخبارات ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).