درجال: التقاطعات داخل البيت الرياضي لايمكن ان تفضي لرياضة متطورة

2020/05/14 | 21:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، أن الوزارة تحترم وجهات نظر الجميع في المؤسسات الرياضية، فيما أكد أن الخلافات والتقاطعات داخل البيت الواحد لايمكن لها أن تفضي الى رياضة متطورة وعمل ممنهج.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم في مكتبه مع رئيس الاتحاد العراقي المركزي للفروسية الدكتورة جوان فؤاد التي قدمت التهاني والتبريكات له بمناسبة تسنمه المنصب الجديد .

وتابع درجال القول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العلاقة بين الوزارة وبقية المؤسسات الرياضية على الرغم من اعتقادنا الجازم بانها ستكون بافضل حال مستقبلا الا ان العمل على القانون الرياضي الموحد سينهي بالتاكيد صفحة طويلة من الخلافات الرياضية والتقاطعات ووجود اكثر من اتحاد بذات العنوان، كما سينهي الجدل حول الديون والمتعلقات المصرفية التي غالبا ما تكون اساسا لجميع المشاكل".

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، بتاريخ 11 / 3 / 2020، قرارها القاضي برد الدعوى المقدمة من مدرب المنتخب الوطني الاسبق حكيم شاكر المقامة ضد اتحاد الكرة.

وسبق لحكيم شاكر ان حصل على قرار من محكمة الاستئناف التعويض بمبلغ قدره ملي

بغداد اليوم-متابعة

أعلن نادي بشكتاش التركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إصابة ثمانية من منتسبيه بفيروس كورونا المستجد، خلال الفحوص الطبية التي خضع لها جميع أعضاء الفريق في الملعب التدريبي.

تأتي هذه الإصابات عقب قيام الأندية التركية باستئناف تدريبا

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الخميس، صعوبة العمل في ميدان الشباب والرياضة، في ظل مخاطر فيروس كورونا المستجد.

وذكر المكتب الاعلامي لدرجال، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير الشباب والري

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