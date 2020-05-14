2020/05/14 | 21:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة الرد السريع : القبض على 45 مطلوبا للقضاء والعثور على عبوات ناسفة واسلحة في ناحية ابي صيدا بديالى خلال اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/14 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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