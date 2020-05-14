محافظ واسط يكشف الجهات المتورطة بإيقاف حقل “الأحداب” ويؤكد: استمرار الوضع سيوقف محطات الخدمة بالمحافظات

2020/05/14 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف محافظ واسط ، محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، عن الجهات المتورطة بإغلاق حقل “الاحداب”، لإنتاج الغاز السائل في المحافظة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع سيوقف محطات الخدمة في واسط والمحافظات.وقال المياحي في حديث متلفز لقناة “العهد”، إن “بعض الأشخاص لديهم اجندات معينة ويحاولون تهديد المنشآت الحيوية في المحافظة”، مبينا أن […]

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