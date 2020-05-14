إيطاليا تجري فحوصا للدم لتحديد مدى انتشار فيروس كورونا

2020/05/14 | 21:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال رئيس اللجنة العلمية بالحكومة الإيطالية اليوم، إن بلاده ستبدأ إجراء فحوص لعينة ممثلة للسكان تشمل 150 ألف شخص في ألفي مدينة الأسبوع المقبل للوقوف على مدى انتشار وباء كورونا.وقال أغوستينو مياوتسو رئيس اللجنة العلمية، للبرلمان، “سيشمل برنامج الفحوص عينة كبيرة من المواطنين، وسيسمح لنا بالوقوف على مدى انتشار الفيروس على المستوى […]

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