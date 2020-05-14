مسؤول مختبرات الصحة يتوقع: الحظر الشامل سيكون قبل عيد الفطر ويستمر الى ما بعد العيد

2020/05/14 | 21:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توقع مسؤول مختبرات وزارة الصحة ، دريد قاسم، اليوم الخميس، أن فرض حظر التجول الشامل سيكون قبل أيام عيد الفطر ويستمر الى ما بعد العيد.وقال قاسم في حديث متلفز لـ”العهد”، إن “تزايد الإصابات بفايروس كورونا جاء بالتزامن مع عمليات المسح الميداني للمناطق”.وأردف، “استقبلنا اكثر من 16 الفا من الوافدين وتم […]

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