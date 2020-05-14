لأهلنا جميعا : كورونا المميت لم يموت

2020/05/14 | 21:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.باسل عباس خضير… لا نعلم من ادخل فكرة البعض منا بان أخطار وباء كورونا قد ولت وانتهت وان بالإمكان العودة للحياة الطبيعية بلا تحفظ او خوف ، فالبيانات التي تصدرها خلية الأزمة في البلاد لم تشير يوما إن الخطر الوبائي قد زال عن العراق ولا عن غيره من البلدان ، وقرارها المتعلق […]

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