2020/05/14 | 21:37 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / د.
باسل عباس خضير… لا نعلم من ادخل فكرة البعض منا بان أخطار وباء كورونا قد ولت وانتهت وان بالإمكان العودة للحياة الطبيعية بلا تحفظ او خوف ، فالبيانات التي تصدرها خلية الأزمة في البلاد لم تشير يوما إن الخطر الوبائي قد زال عن العراق ولا عن غيره من البلدان ، وقرارها المتعلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأهلنا جميعا : كورونا المميت لم يموت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
باسل عباس خضير… لا نعلم من ادخل فكرة البعض منا بان أخطار وباء كورونا قد ولت وانتهت وان بالإمكان العودة للحياة الطبيعية بلا تحفظ او خوف ، فالبيانات التي تصدرها خلية الأزمة في البلاد لم تشير يوما إن الخطر الوبائي قد زال عن العراق ولا عن غيره من البلدان ، وقرارها المتعلق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأهلنا جميعا : كورونا المميت لم يموت) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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