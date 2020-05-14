خرق خطير.. إدخال كمية مخدرات كبيرة لسجن البصرة المركزي

2020/05/14 | 21:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن إدخال 500 غرام من المخدرات إلى سجن البصرة المركزي في خرق كبير.

وقال مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انتهاكات في سجن البصرة المركزي وتصلنا معلومات بذلك".

وأضاف أن "هناك تحقيقاً من قبل مكافحة المخدرات في موضوع خطير وهو إدخال أكثر من نصف كيلو غرام من المخدرات الكريستال الى السجن في الفترة الماضية، أي في وقت تطبيق حظر التجوال".

وتابع التميمي، "لا نعرف كيف أدخلت المخدرات الى السجن، وقد تابعنا الموضوع كمكتب مفوضية حقوق الإنسان برفقة عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن البصرة النائب بدر الزيادي".

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