الحشد الشعبي يكشف سبب الاستهداف المتكررة لـ” عبارة ديالى”

2020/05/14 | 21:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، عن اسباب الاستهداف المتكررة لعبارة ديالى من قبل داعش الارهابي.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ناحية العبارة(15كم شمال شرق بعقوبة) وقراها جرى استهدافها بشكل متكرر خلال الاسابيع الماضية من قبل تنظيم داعش سواء بالقنص او العبوات او الهاونات كما حدث مساء اليوم في قرية […]

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