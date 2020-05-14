سقوط ثلاث قذائف هاون على قرية في ديالى العراقية

2020/05/14 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني عراقي، الخميس، باصابة 5 مدنيين بسقوط ثلاث قذائف هاون على قرية في ديالى....

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