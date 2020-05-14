المالكي يدعو لضع آليات تسهم بتخفيف الازمة المالية

2020/05/14 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، على ضرورة العمل على وضع ستراتجيات تسهم بتخفيف الازمة المالية....

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