2020/05/14 | 21:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس خلية الأزمة النيابية العراقية حسن الكعبي، الخميس، من عواقب الاسترخاء بإجراءات حظر التجوال، مطالبا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراءات أكثر ح...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة النيابية العراقية توصي البدء بعزل المناطق الموبوءة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة النيابية العراقية توصي البدء بعزل المناطق الموبوءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).