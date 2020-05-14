الصحة العراقية تعتزم المباشرة بإجراءات الحجر المناطقي لـ 5 مناطق في بغداد وإحدى المحافظات

2020/05/14 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الخميس، قرب المباشرة باجراءت الحجر المناطقي المشدد في 6 مناطق 5 منها في بغداد.وقال التميمي في مقابلة متلفزة تابعتها “العهد نيوز” انه ” ونتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا فأن فرق وزارة الصحة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ستشرع باجراءات الحجر المناطقي لـ 6 مناطق […]

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