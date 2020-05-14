امين عام الاتحاد الآسيوي يؤكد عدم الوضوح في عودة النشاط الكروي بالقارة

2020/05/14 | 21:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعترف الماليزي داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن توقيت عودة النشاط الكروي لمسابقات الاتحاد القاري لا يزال غير واضح بشكل مطلق، بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تواجه الدول الآسيوية، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.وكان الاتحاد الاسيوي، أعلن تعليق مسابقة دوري أبطال آسيا في آذار […]

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